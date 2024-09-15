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Неизвестные попытались ослепить экипаж самолёта, вылетевшего из Питера в Челябинск

17:36, 15 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Неизвестные попытались ослепить экипаж самолёта, вылетевшего из Питера в Челябинск
17:36, 15 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Санкт-Петербург\n#авиация
Фото: Джека Би на Unsplash
46
0

Идёт поиск злоумышленников.

Санкт-Петербург. Питерская полиция предпринимает меры к задержанию неустановленных личностей, пытавшихся ослепить экипаж самолёта. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл в ночь на 15 сентября.

«В полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестными была предпринята попытка ослепления членов экипажа воздушного судна «Боинг-738», осуществлявшего вылет по маршруту Санкт-Петербург – Челябинск», — отметили в полиции.

Взлёт самолёта прошёл в штатном режиме. Обошлось без пострадавших. Экипаж злоумышленникам ослепить не удалось. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

17:36, 15 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
46
0
#Санкт-Петербург\n#авиация