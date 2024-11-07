Почти 600 россиян застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера

Йокогама. Япония. Круизный лайнер Spectrum of The Seas из-за поломки встал на ремонт в японском порту Йокогама. Находящиеся на борту около 600 российских туристов рискуют не вернуться вовремя домой, пишет Лента.ру со ссылкой на РБК.

Как рассказала агентству одна из пассажирок судна Юлия, лайнер должен был прибыть в китайский Шанхай 9 ноября, но теперь он на два дня опоздает. Из-за этого многие российские пассажиры на успеют сесть на самолет из Китая на родину, на который они заранее купили билеты. Выходом для многих было бы отправиться в Шанхай авиарейсом из Токио, не дожидаясь завершения ремонта судна. Однако японские власти не отдают им паспорта, также отказываются ставить визы.

Туристы обратились за помощью в российское консульство.