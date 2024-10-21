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В Хьюстоне погибли люди, находившиеся на борту врезавшегося в радиовышку вертолета

12:59, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Хьюстоне погибли люди, находившиеся на борту врезавшегося в радиовышку вертолета
12:59, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
72
0
#США\n#авиация\n#вертолет\n#гибель людей\n#пожар\n#авиакатастрофа
Источник фото: pxhere.com
72
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Возникший после падения пожар охватил три квартала.

Хьюстон. США. Частный вертолет врезался в радиовышку, упал и загорелся в американском Хьюстоне. Погибли все, кто находился на борту воздушного судна – трое взрослых и ребенок, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал NBC.

Инцидент произошел вечером 20 октября. После падения вертолета вспыхнул пожар, охвативший три городских квартала.

В итоге возгорание ликвидировали, на земле пострадавших в результате авиакатастрофы и ее последствий нет. Причины аварии расследуют.

12:59, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
72
0
#США\n#авиация\n#вертолет\n#гибель людей\n#пожар\n#авиакатастрофа