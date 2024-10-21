В Хьюстоне погибли люди, находившиеся на борту врезавшегося в радиовышку вертолета

Хьюстон. США. Частный вертолет врезался в радиовышку, упал и загорелся в американском Хьюстоне. Погибли все, кто находился на борту воздушного судна – трое взрослых и ребенок, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал NBC.

Инцидент произошел вечером 20 октября. После падения вертолета вспыхнул пожар, охвативший три городских квартала.

В итоге возгорание ликвидировали, на земле пострадавших в результате авиакатастрофы и ее последствий нет. Причины аварии расследуют.