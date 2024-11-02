В Канаде гусь врезался в лобовое стекло «Боинга» и причинил травмы летчику

Торонто. Канада. Перелетные птицы помешали лайнеру канадской авиакомпании Flair Airlines совершить запланированный пассажирский рейс. Одна из них пробила лобовое стекло самолета и травмировала командира самолета, передает «Рен ТВ» со ссылкой на портал Simple Flying.

Boeing 737 MAX 8 утром 24 октября вылетел из Торонто, направляясь в Виннипег. Однако примерно через 3 минуты на пути следования воздушного судна появилась стая крупных птиц. Один гусь пробил лобовое стекло у нанес травмы командиру. В тот момент самолет находился в 1200 метрах над землей.

Травмы командира оказались незначительными, но повреждения лобового стекла делали продолжение рейса невозможным. «Боинг» совершил посадку в аэропорту вылета. Никто из пассажиров не пострадал.

Отмечается, что лобовое стекло Boeing 737 состоит из трех слоев, и должно выдерживать столкновение с птицами. Однако на поверку этого оказалось недостаточно.