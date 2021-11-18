Первый прямой авиарейс из Ижевска в Новосибирск отправится 20 декабря

Продажа билетов открыта с 18 ноября.

Ижевск. Удмуртия. С 20 декабря 2021 года из Ижевска начнут выполняться регулярные рейсы в Новосибирск. Об этом сообщил генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников на своей странице в «Фейсбук».

С 18 ноября открылась продажа билетов на прямые рейсы из Ижевска в Новосибирск и обратно. Полёты будут выполняться два раза в неделю — в понедельник и четверг.

«Чтобы этот рейс состоялся, потребовалась слаженная работа правительств Новосибирской области, Удмуртской Республики и Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации)», — написал Синельников.

Полёты будет осуществлять авиакомпания «Сибирь» (она же S7). Как сообщается на сайте авиакомпании, в пути самолёт пробудет 3 часа, пройденный им путь составит 1 814 км.

Самый дешёвый билет на 20 декабря стоит 7 650 рублей. Для сравнения: перелёт через Москву на ту же дату будет стоить более 8 000 рублей, а поезд дешевле вдвое, но идти он будет дольше — полтора суток.

Напомним, ранее сообщалось, что самолёты до Сибири из Ижевска начнут летать в 2022 году — авиакомпания получила субсидию от государства на осуществление рейсов. Также ожидаются прямые рейсы в Самару.

Помимо того, самолеты из Ижевска продолжат летать в Краснодар и Екатеринбург.