Советский самолет врезался в китайский в небе над Калифорнией

Ланкастер. США. Учебно-тренировочные самолеты производства СССР и КНР столкнулись в воздухе в США. Инцидент произошел 22 сентября неподалеку от города Ланкастер в Калифорнии, есть один погибший, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал NBC Los Angeles.

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, Як-52 врезался в самолет Nanchang CJ-6A. В результате одно воздушное судно приземлилось относительно благополучно, второе совершило аварийную посадку. Один летчик погиб, его личность устанавливают. Отмечается, что пассажиров ни в одном из самолетов не было, в каждом находилось только по одному пилоту. Причина катастрофы не выяснена.

Советский спортивно-тренировочный самолет Як-52 производился с 1974 по 1998 годы.

Китайский Nanchang CJ-6А создан на базе советского Як-18 в 1958 году.