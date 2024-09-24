При обстрелах юга Ливана Израилем погибли почти 500 человек

Бейрут. Ливан. Потери в результате израильских авиаударов по южному Ливану составили 492 человека убитыми и 1645 ранеными. Цифры по итогам обстрелов, начавшихся вечером 23 сентября, привели в Минздраве страны, передает «МИР 24».

Отмечается, что это самое большое количество жертв за сутки с начала конфликта между Израилем и радикальным движением «Хезболла», многие базы которого расположены в Ливане. Среди погибших много женщин и детей.

О начале операции против «Хезболлы», названной «Стрелы Севера», вечером 23 сентября объявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Основной целью были объявлены склады с оружием террористов. Мирное население просили покинуть опасные районы. Всего за первый день операции было поражено 1,1 тыс. объектов «Хезболлы», заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Коммерсантъ.

Информации о пострадавших в результате ударов по Ливану россиянах нет, заявил посол России в Бейруте Александр Рудаков.

Представители «Хезболлы» заявили об ответных ударах. Им подверглись авиабаза и аэропорт Мегиддо на севере Израиля.

Напомним, на минувшей неделе в Ливане произошла серия взрывов устройств связи, использовавшихся активистами «Хезболлы». Израиль отрицает свою причастность к акции.