Итоги дня: расследование действий народного регулировщика в Ижевске и ликвидация сети интим-салонов

Главные новости среды.

Ижевск. Удмуртия. За прошлые сутки в Удмуртии 387 человек заболели коронавирусом. Скончались 17 пациентов.

Больше автобусов

На автобусных маршрутах Ижевска в начале декабря начнут курсировать 67 новых автобусов. В 20 из них установят валидаторы, с помощью которых пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд.

Награда герою

В Удмуртии орденом Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусом посмертно наградили анестезиолога-реаниматолога Геннадия Мосалова. Он работал в воткинском ковид-центре и первым из врачей районной больницы начал применять генно-инженерные биологические препараты для лечения больных коронавирусом. Доктор скончался в ноябре 2020 года от коронавируса.

Рейс в Сибирь

В 2022 году самолёты из Ижевска начнут летать в Новосибирск. Это станет возможным благодаря утверждённому Росавиацией перечню субсидируемых полётов в столицу Удмуртии.

Накрыли группу

В Ижевске задержали 10 человек по подозрению в организации занятий проституцией. Силовики провели операцию по ликвидации целой сети интимных заведений.

Ижевский Дядя Стёпа

В Ижевске началась проверка по факту регулирования движения на перекрёстке улиц Кирова и Пушкинской обычным неравнодушным прохожим. Мужчину толкнул на этот поступок сломавшийся светофор.