В числе заболевших — 28 детей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие сутки выявили 387 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Самое большое количество заболевших — в Ижевске. В столице Удмуртии свой диагноз узнали 153 человека. Следом идёт Воткинск — 41 заболевший. В Малопургинском районе — 32, в Увинском — 21. В Можге — 20, в Глазове — 18. В Кезском районе заболели 13 человек. В Игринском — 12, в Завьяловском, Алнашском и Можгинском районах — по 11. 8 человек свой диагноз узнали в Якшур-Бодьинском районе, а 7 — в Воткинском. По 5 заболевших выявили в Красногорском районе и в Сарапуле. В Дебёсском районе — 4 человека, в Сюмсинском и Кизнерском — по 3. Два человека заразились в Вавожском районе. По одному выявленному случаю — в Глазовском, Камбарском, Сарапульском, Селтинском, Шарканском, Юкаменском и Ярском районах.

В числе заболевших — 28 детей и 125 человек старше 65 лет.

За сутки выздоровел 401 человек, 17 скончались – 7 женщин и 10 мужчин. Женщинам было от 54 до 92 года, а мужчинам — 48-84 года.

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 495 человек.

Кроме того, вакцинацию прошли 563 653 жителей Удмуртии. Второй компонент получили 357 982. При этом 103 063 человека привились «Спутником Лайт».