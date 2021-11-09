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Врача Воткинской районной больницы посмертно наградили орденом Пирогова

12:40, 09 ноября, 2021
Андрей Поносов
Врача Воткинской районной больницы посмертно наградили орденом Пирогова
12:40, 09 ноября, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Воткинск\n#здравоохранение\n#коронавирус\n#врачи\n#награды
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Работавший в «красной зоне» Геннадий Мосалов скончался от коронавируса в ноябре 2020 года.

Воткинск. Удмуртия. Умерший от коронавируса врач из Воткинска отмечен орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с инфекцией. Государственную награду вдове Геннадия Николаевича Мосалова вручил руководитель республики Александр Бречалов, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Анестезиолог-реаниматолог Геннадий Мосалов пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и пациентов. О нем вспоминают как о высококлассном специалисте, применявшим передовые методы диагностики и лечения.

Геннадий Николаевич сразу включился в работу воткинского ковид-центра, первым из врачей районной больницы начал применять генно-инженерные биологические препараты для лечения больных коронавирусом.

Работая в «красной зоне», доктор Мосалов не смог уберечься от инфекции и скончался в ноябре 2020 года. Награду за него получила его вдова и коллега, врач-педиатр Воткинской городской больницы Людмила Мосалова.

Напомним, орден, носящий имя выдающегося российского хирурга и ученого Николая Ивановича Пирогова был учрежден в июне 2020 года. Он вручается за большие успехи в области охраны здоровья граждан, в том числе за вклад в борьбу с коронавирусом.

Геннадий Мосалов стал вторым врачом в Удмуртии, отмеченным орденом Пирогова. Ранее эту награду получила акушер-гинеколог Завьяловской районной больницы Татьяна Терехова.

12:40, 09 ноября, 2021
Андрей Поносов
366
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#здравоохранение\n#коронавирус\n#врачи\n#награды
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