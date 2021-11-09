В 2022 году самолёты из Ижевска полетят в Новосибирск

В неделю будут осуществляться по два рейса.
Ижевск. Удмуртия. Росавиация утвердила перечень субсидируемых полётов в Ижевск на 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Регулятор отмечает, что на субсидирование рейсов по всей стране выделено 9,3 млрд рублей, что больше прошлогоднего лимита на 21%. Количество рейсов увеличилось на 40% и составит 372. Такая мера поддержки поможет перевезти более 3 млн пассажиров.
Из приложения к приказу следует, что Росавиация субсидирует следующие рейсы:
Екатеринбург — Ижевск, авиакомпания Red Wings, 2 полёта в неделю, 83 парных рейса в год.
Краснодар — Ижевск, авиакомпания Red Wings, 2 полёта в неделю, 24 парных рейса в год.
Новосибирск — Ижевск, авиакомпания «Сибирь» (она же S7), 2 полёта в неделю, 83 парных рейса в год.
Самара — Ижевск, авиакомпания Red Wings, 2 полёта в неделю, 42 парных рейса в год.
Санкт-Петербург — Ижевск, авиакомпания Red Wings, 3 полёта в неделю, 125 парных рейсов в год.
Напомним, информация о возможных рейсах между Ижевском и Новосибирском появилась в мае 2021 года. Планировалось также, что будут полёты в Калининград, но это направление в список субсидируемых рейсов не вошло.