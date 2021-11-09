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В 2022 году самолёты из Ижевска полетят в Новосибирск

13:10, 09 ноября, 2021
Андрей Бирюков
В 2022 году самолёты из Ижевска полетят в Новосибирск
13:10, 09 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#аэропорт\n#Новосибирск\n#Краснодар\n#региональная авиация
Фото: ИА «Сусанин»
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В неделю будут осуществляться по два рейса.

Ижевск. Удмуртия. Росавиация утвердила перечень субсидируемых полётов в Ижевск на 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Регулятор отмечает, что на субсидирование рейсов по всей стране выделено 9,3 млрд рублей, что больше прошлогоднего лимита на 21%. Количество рейсов увеличилось на 40% и составит 372. Такая мера поддержки поможет перевезти более 3 млн пассажиров. 

Из приложения к приказу следует, что Росавиация субсидирует следующие рейсы: 

Екатеринбург — Ижевск, авиакомпания Red Wings, 2 полёта в неделю, 83 парных рейса в год.

Краснодар — Ижевск, авиакомпания Red Wings, 2 полёта в неделю, 24 парных рейса в год.

Новосибирск — Ижевск, авиакомпания «Сибирь» (она же S7), 2 полёта в неделю, 83 парных рейса в год. 

Самара — Ижевск, авиакомпания Red Wings, 2 полёта в неделю, 42 парных рейса в год. 

Санкт-Петербург — Ижевск, авиакомпания Red Wings, 3 полёта в неделю, 125 парных рейсов в год.

Напомним, информация о возможных рейсах между Ижевском и Новосибирском появилась в мае 2021 года. Планировалось также, что будут полёты в Калининград, но это направление в список субсидируемых рейсов не вошло.

13:10, 09 ноября, 2021
Андрей Бирюков
416
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#аэропорт\n#Новосибирск\n#Краснодар\n#региональная авиация
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