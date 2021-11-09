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В Ижевске задержали организаторов сети публичных домов

13:40, 09 ноября, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске задержали организаторов сети публичных домов
13:40, 09 ноября, 2021
Андрей Поносов
280
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МВД\n#проститутки\n#сфера обслуживания
Фото: pixabay.com
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0

Интимные услуги предлагались под вывесками спа-салонов.

Ижевск. Удмуртия. 10 жителей Ижевска задержаны по подозрению в организации занятий проституцией. Сеть публичных домов работала под вывесками спа-салонов, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Операцию по ликвидации интимных заведений провели сотрудники республиканского управления уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии. Среди 10 задержанных – руководители и администраторы сети ижевских спа-салонов. Установлено, что помимо расслабляющих процедур клиенты за отдельную плату получали услуги сексуального характера.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статье 241 Уголовного кодекса России («Организация занятия проституцией»). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в конце октября в Ижевске по подозрению в аналогичном преступлении в одном из спа-салонов задержали четверых жителей столицы.

13:40, 09 ноября, 2021
Андрей Поносов
280
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МВД\n#проститутки\n#сфера обслуживания
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