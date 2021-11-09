В Ижевске мужчина начал регулировать дорожное движение на перекрестке, где отключились светофоры

Тем самым он нарушил правила дорожного движения.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска решил заменить сотрудников ГИБДД для регулировки движения на перекрестке. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел 9 октября в 13:30 на регулируемом перекрестке улиц Пушкинская — Кирова. В это время внепланово отключился светофор. На место для регулировки дорожного движения был направлен экипаж ДПС. Также информацию передали в службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска.

Одновременно с этим в соцсетях появилось видео, на котором пешеход, нарушив правила дорожного движения, вышел на проезжую часть и начал регулировать движение автотранспорта.

По данному факту проводится административное расследование.