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В Ижевске мужчина начал регулировать дорожное движение на перекрестке, где отключились светофоры

17:09, 09 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске мужчина начал регулировать дорожное движение на перекрестке, где отключились светофоры
17:09, 09 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
581
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#светофор\n#отключения\n#МВД\n#пешеходы\n#правила дорожного движения
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
581
0

Тем самым он нарушил правила дорожного движения.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска решил заменить сотрудников ГИБДД для регулировки движения на перекрестке. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел 9 октября в 13:30 на регулируемом перекрестке улиц Пушкинская — Кирова. В это время внепланово отключился светофор. На место для регулировки дорожного движения был направлен экипаж ДПС. Также информацию передали в службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. 

Одновременно с этим в соцсетях появилось видео, на котором пешеход, нарушив правила дорожного движения, вышел на проезжую часть и начал регулировать движение автотранспорта.

По данному факту проводится административное расследование.

17:09, 09 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
581
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#светофор\n#отключения\n#МВД\n#пешеходы\n#правила дорожного движения
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