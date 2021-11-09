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В Ижевске до конца года на линию выйдут еще 67 новых автобусов

11:40, 09 ноября, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске до конца года на линию выйдут еще 67 новых автобусов
11:40, 09 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#общественный транспорт\n#ИПОПАТ
Фото: Пресс-служба ИПОПАТ
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Некоторые из них будут оборудованы валидаторами для самостоятельной оплаты проезда.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевск поступили 67 новых автобусов. Об этом сообщила пресс-служба ИПОПАТ. 

Город получил 47 полунизкопольных МАЗов и 20 низкопольных ЛиАЗов. Предполагается, что новые машины выйдут на линию в начале декабря. Все они будут оборудованы камерами видеонаблюдения. 

В социальных сетях жители Ижевска жаловались на увеличение времени ожидания автобусов. В ИПОПАТ рассказали, что проблема наблюдается в основном на маршрутах, где нет кондукторов. Для решения этой проблемы в новых ЛиАЗах установят валидаторы — пассажиры смогут сами оплачивать проезд при входе в транспорт. Такие автобусы будут выведены на маршруты 15, 16 и 79. Остальные распределят по другим маршрутам. 

Машины получат жёлтую ливрею, характерную для ижевских автобусов. Сейчас они уже находятся в автопарке и проходят регистрацию в Госавтоинспекции. 

Напомним, в июле 2021 года в город уже поступили 33 новых единицы транспорта. Таким образом Ижевск получил 100 новых автобусов, которые планировалось закупить. 

11:40, 09 ноября, 2021
Андрей Бирюков
222
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#общественный транспорт\n#ИПОПАТ
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