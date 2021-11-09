В Ижевске до конца года на линию выйдут еще 67 новых автобусов

Некоторые из них будут оборудованы валидаторами для самостоятельной оплаты проезда.



Ижевск. Удмуртия. В Ижевск поступили 67 новых автобусов. Об этом сообщила пресс-служба ИПОПАТ.

Город получил 47 полунизкопольных МАЗов и 20 низкопольных ЛиАЗов. Предполагается, что новые машины выйдут на линию в начале декабря. Все они будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

В социальных сетях жители Ижевска жаловались на увеличение времени ожидания автобусов. В ИПОПАТ рассказали, что проблема наблюдается в основном на маршрутах, где нет кондукторов. Для решения этой проблемы в новых ЛиАЗах установят валидаторы — пассажиры смогут сами оплачивать проезд при входе в транспорт. Такие автобусы будут выведены на маршруты 15, 16 и 79. Остальные распределят по другим маршрутам.

Машины получат жёлтую ливрею, характерную для ижевских автобусов. Сейчас они уже находятся в автопарке и проходят регистрацию в Госавтоинспекции.

Напомним, в июле 2021 года в город уже поступили 33 новых единицы транспорта. Таким образом Ижевск получил 100 новых автобусов, которые планировалось закупить.