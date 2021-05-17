Ижевская пенсионерка купила у мошенников «волшебный кристалл», лечащий от алкоголизма

Женщина хотела отвадить сына от пагубного пристрастия к спиртному.

Ижевск. Удмуртия. Лже-целители похитили у ижевской пенсионерки более 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

74-летняя женщина увидела по телевизору рекламу об экстрасенсах, которые лечат людей от алкоголизма. Так как её сын злоупотребляет горячительным, пенсионерка позвонила по указанному номеру.

На другом конце провода трубку взяла лже-целительница. Шарлатанка предложила приобрести специальный кристалл, который сможет отвадить сына-алкоголика от зависимости. Под различными предлогами (оплата артефакта, дополнительные сборы, налог) в течение двух месяцев пенсионерка перевела на счета людей с «экстрасенсорными способностями» более 200 тыс. вполне материальных рублей.

Кристалл ижевчанка так и не получила, после чего обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба»).