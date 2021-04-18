В Глазове с 19 апреля перекроют улицу Кирова

Благоустройство продлится 2,5 месяца.





Глазов. Удмуртия. В Глазове на 2,5 месяца перекроют улицу Кирова на реконструкцию и благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В понедельник, 19 апреля, дорожники перекроют автомобильное движение на участке от улицы Короленко до площади Свободы. Водителей просят не оставлять машины на парковках вдоль улицы. Сквозного пути для пешеходов не будет. Доступ в магазины будет организован через дворы.

Напомним, что проект благоустройства улицы Кирова стал победителем федерального конкурса «Малые города и исторические поселения». На реализацию город получил 90 млн рублей. Помимо реконструкции проезжей части и обустройства ливневой канализации улицу украсят 7 новых скверов.



