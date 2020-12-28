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Жителей Удмуртии попросили сообщать об опасных снежных горках возле проезжей части

17:30, 28 декабря, 2020
Андрей Бирюков
Жителей Удмуртии попросили сообщать об опасных снежных горках возле проезжей части
17:30, 28 декабря, 2020
Андрей Бирюков
320
0
#Удмуртия\n#ГИБДД\n#снег
Фото: ИА Сусанин
320
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Горки возле дорог являются опасными для жизни и здоровья детей, которые на них катаются.

Ижевск. Удмуртия. Управление ГИБДД по Удмуртии просит сообщать о снежных горках или склонах, съезд которых выходит на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 
Горки возле дорог являются опасными для жизни и здоровья детей, которые на них катаются. Выехав на проезжую часть, они могут попасть под движущийся транспорт, а водители не успевают вовремя остановить машину. 
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции ежедневно проводят рейды по выявлению опасных горок. Особое внимание уделяется территории возле школ, где дети чаще всего и играют. При выявлении опасных участков сотрудники ГИБДД сообщают о них в коммунальные службы.
17:30, 28 декабря, 2020
Андрей Бирюков
320
0
#Удмуртия\n#ГИБДД\n#снег