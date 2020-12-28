Жителей Удмуртии попросили сообщать об опасных снежных горках возле проезжей части

Горки возле дорог являются опасными для жизни и здоровья детей, которые на них катаются.

Ижевск. Удмуртия. Управление ГИБДД по Удмуртии просит сообщать о снежных горках или склонах, съезд которых выходит на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Горки возле дорог являются опасными для жизни и здоровья детей, которые на них катаются. Выехав на проезжую часть, они могут попасть под движущийся транспорт, а водители не успевают вовремя остановить машину.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции ежедневно проводят рейды по выявлению опасных горок. Особое внимание уделяется территории возле школ, где дети чаще всего и играют. При выявлении опасных участков сотрудники ГИБДД сообщают о них в коммунальные службы.