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Вместо заказанных в интернете роботов-художников ижевчанка получала посылку с бумагой

08:30, 28 декабря, 2020
Юрий Абашев
Вместо заказанных в интернете роботов-художников ижевчанка получала посылку с бумагой
08:30, 28 декабря, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#художники\n#мошенники
Фото: ИА «СУСАНИН»
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Покупка обошлась женщине в 4 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска получила вместо заказанного на сайте робота-художника посылку с бумагой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.
33-летняя бухгалтер наткнулась в соцсетях на заманчивое объявление о продаже роботов-художников по акции. Пройдя по ссылке, она оформила заказ, указав свой номер телефона и имя. Позже ей позвонила женщина и рассказала ей об условиях, на что бухгалтер согласилась и заказала двух роботов.
Отслеживая полученный трек-номер, ижевчанка отправилась на почту, где заплатила 4 тыс. рублей за доставку и посылку. Однако внутри её ждал другой товар для творческой самореализации — бумага.
Обманутая женщина обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
08:30, 28 декабря, 2020
Юрий Абашев
448
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#художники\n#мошенники