Вместо заказанных в интернете роботов-художников ижевчанка получала посылку с бумагой

Покупка обошлась женщине в 4 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска получила вместо заказанного на сайте робота-художника посылку с бумагой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.

33-летняя бухгалтер наткнулась в соцсетях на заманчивое объявление о продаже роботов-художников по акции. Пройдя по ссылке, она оформила заказ, указав свой номер телефона и имя. Позже ей позвонила женщина и рассказала ей об условиях, на что бухгалтер согласилась и заказала двух роботов.

Отслеживая полученный трек-номер, ижевчанка отправилась на почту, где заплатила 4 тыс. рублей за доставку и посылку. Однако внутри её ждал другой товар для творческой самореализации — бумага.

Обманутая женщина обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.