Итоги дня: 10 млн рублей на юбилей Чайковского, реставрация бывшего здания военкомата и новый начальник управления ЖКХ администрации Ижевска

Обзор главных новостей понедельника.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подводят итоги понедельника, 10 февраля.

Культура:

В рамках 63-го фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» в Удмуртии пройдут мероприятия, приуроченные к 180-летию композитора. На юбилейные мероприятия регион выделил 10 млн рублей.

Нашли убитой:

В Можге пропавшую 31 января девушку нашли убитой недалеко от въезда в Ижевск. Возбуждено уголовное дело. Полиция задержала троих подозреваемых.

ЖКХ:

Управление ЖКХ администрации Ижевска 10 февраля возглавила Оксана Глухих. На прошлой неделе эту должность покинул Сергей Чернышев.

Пожары:

За минувшие выходные в пожарах погибли 4 человека. Одна из трагедий произошла в Можге, другая – в Якшур-Бодьинском районе.

Военкомат:

Ижевского застройщика обязали отреставрировать здание бывшего военкомата. Собственник объекта, компания ООО «АСПЭК-Домстрой», объект в надлежащем состоянии не поддерживал.