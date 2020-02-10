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Итоги дня: 10 млн рублей на юбилей Чайковского, реставрация бывшего здания военкомата и новый начальник управления ЖКХ администрации Ижевска

18:00, 10 февраля, 2020
Анна Торхова
Итоги дня: 10 млн рублей на юбилей Чайковского, реставрация бывшего здания военкомата и новый начальник управления ЖКХ администрации Ижевска
18:00, 10 февраля, 2020
Анна Торхова
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Можга\n#Удмуртия\n#юбилей Чайковского\n#военкомат\n#пожар
Фото: ИА «Сусанин»
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Обзор главных новостей понедельника.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подводят итоги понедельника, 10 февраля.

Культура:

В рамках 63-го фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» в Удмуртии пройдут мероприятия, приуроченные к 180-летию композитора. На юбилейные мероприятия регион выделил 10 млн рублей.

Нашли убитой:

В Можге пропавшую 31 января девушку нашли убитой недалеко от въезда в Ижевск. Возбуждено уголовное дело. Полиция задержала троих подозреваемых.

ЖКХ:

Управление ЖКХ администрации Ижевска 10 февраля возглавила Оксана Глухих. На прошлой неделе эту должность покинул Сергей Чернышев.

Пожары:

За минувшие выходные в пожарах погибли 4 человека. Одна из трагедий произошла в Можге, другая – в Якшур-Бодьинском районе.

Военкомат:

Ижевского застройщика обязали отреставрировать здание бывшего военкомата. Собственник объекта, компания ООО «АСПЭК-Домстрой», объект в надлежащем состоянии не поддерживал.

18:00, 10 февраля, 2020
Анна Торхова
252
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Можга\n#Удмуртия\n#юбилей Чайковского\n#военкомат\n#пожар

 

 

 


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