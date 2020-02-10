10 млн рублей выделит бюджет Удмуртии на 180-летний юбилей Чайковского

Эти средства позволят также поддержать инициативы школ искусств и проведение фестиваля в малых городах республики.

Ижевск. Удмуртия. В рамках 63-го фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» в Удмуртии пройдут мероприятия, приуроченные к 180-летию композитора. Как рассказал министр культуры республики Владимир Соловьев, на юбилейные мероприятия бюджет региона выделил 10 млн рублей. В прошлом году выделяли 6 млн.

«В этом году, учитывая юбилей нашего великого земляка, хотелось масштабно. Те наши предложения, которые мы озвучивали ещё в прошлом году на этапе формирования бюджета Удмуртской Республики, всё это было услышано. И это очень здорово. Увеличилось финансирование», — рассказал Владимир Соловьев.

Он подчеркнул, что вариант фестиваля 2020 года, объединивший 180-летие со дня рождения Чайковского и 100-летие государственности Удмуртии, отличается от прошлогодних фестивалей именами приглашённых артистов. Базовой площадкой фестиваля стала Удмуртская государственная филармония. Также в организации участвует театр оперы и балета в Ижевске, администрация Воткинска и музей-усадьба великого композитора, а также Республиканский музыкальный колледж.

«В рамках национального проекта есть возможность поддержки ряда проектов музыкальных школ, например, марафона ДШИ №2 Ижевска. Небольшие, может быть, суммы… Этой школе мы выделяем порядка 200 тысяч рублей. Но это уже другой формат и другое отношение», — отметил министр культуры.

Как рассказал «Сусанину» директор школы Геннадий Юсим, VI Всероссийский фортепианный детско-юношеский конкурс «Чайковский. Из века в век» пройдёт 9-10 марта. На него съедутся пианисты от 5 лет до 21 года. Цель конкурса — сохранение традиций русского классического музыкального наследия, повышение уровня исполнительской культуры и совершенствование исполнительского мастерства пианистов.

Владимир Соловьев также подчеркнул, что у главы Удмуртии Александра Бречалова есть жёсткое требование — проведение фестивалей и в «малых» городах республики.