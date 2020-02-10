Жертвами пожаров в Удмуртии за выходные стали 4 человека

Проводится проверка.

Якшур-Бодья. Удмуртия. За прошедшие выходные в Удмуртии при пожарах погибли 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В субботу, днем 8 февраля, огонь вспыхнул в жилом доме в деревне Карашур. На момент прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. С пожаром боролись 11 человек личного состава и 6 единиц техники.

В результате в огне погибли 2 человека. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Вечером в воскресенье поступил сигнал о пожаре в одноэтажном жилом доме в Можге. Дом полыхал изнутри, из-под кровли шел густой дым. Из огня не удалось спасти 56-летнюю женщину и 48-летнего мужчину. По предварительной информации возгорание произошло из-за недостатка конструкции и изготовления электрооборудования.

В настоящее время опрашиваются родственники, соседи погибших, назначены экспертизы.