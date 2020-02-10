Оксана Глухих возглавила управление ЖКХ администрации Ижевска

Ранее эту должность занимал Сергей Чернышев.

Ижевск. Удмуртия. Управление ЖКХ администрации Ижевска возглавила Оксана Глухих. Она приступила к новым обязанностям с понедельника, 10 февраля, сообщает пресс-служба города.

Ранее эту должность занимал Сергей Чернышев. Он покинул пост 7 февраля 2020 года.

Наша справка:

Глухих Оксана Владимировна родилась 14 октября 1966 года.

Окончила ИжГТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство», Московский институт права по специальности «Менеджмент организации».

С 1988 года работала в жилищно-коммунальном управлении.

С 1995 - инженер I категории в Управлении коммунально-энергетического хозяйства администрации Ижевска.

С 1998 года работала в городском жилищном управлении администрации Ижевска.

С 2012 по 2015 годы была заместителем директора МУП «Спецдомоуправление».

С 2016 по 2019 годы работала в должности главного специалиста, заместителя начальника МКУ города Ижевска «Служба технологического обеспечения ЖКХ».

С декабря 2019 года возглавляла МКУ «Служба технологического обеспечения ЖКХ».