По требованию прокуратуры ижевский застройщик отреставрирует здание бывшего военкомата

С момента приобретения постройки в собственность владелец реставрационные работы не проводил.

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска удовлетворил исковые требования прокурора по вопросу реставрации объекта культурного наследия (ОКН). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Обязанности на проведения работы по сохранению объекта культурного наследия муниципального значения возложили на ООО «АСПЭК-Домстрой». Речь идёт о бывшем военкомате на улице Вадима Сивкова, 191. В реестре он значится как «Дом жилой, полукаменный» (1888 года).

Напомним, ранее здесь располагался военкомат Октябрьского района. Позже военное ведомство передало опустевшее здание муниципалитету, а в 2016 году оно было приватизировано. В единый государственный реестр ОКН постройку внесли осенью 2019 года.

Прокурорская проверка установила, что собственником объекта, компанией ООО «АСПЭК-Домстрой», с момента возникновения права собственности поддержание его в надлежащем состоянии не осуществлялось, ремонтно-реставрационные работы не проводились. Всё это могло привести к утрате здания.

В связи с этим прокуратура района обратилась в Октябрьский райсуд Ижевска с указанным иском. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.