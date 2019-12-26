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Новая праздничная иллюминация в Ижевске, гибель школьницы во время игры с кошкой и польза прерывистого голодания: что произошло минувшей ночью

08:00, 26 декабря, 2019
Новая праздничная иллюминация в Ижевске, гибель школьницы во время игры с кошкой и польза прерывистого голодания: что произошло минувшей ночью
08:00, 26 декабря, 2019
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#дети\n#благоустройство\n#здоровье\n#наука\n#Ижевск\n#США\n#Новый год\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Свердловская область
Фото: Пресс-служба Ижевска
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! За окном – четверг, 26 декабря, а корреспонденты информагентства «Сусанин» начинают день с обзором самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Новая иллюминация:

В Ижевске на улице Пушкинской появилась новая праздничная иллюминация. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, в этом году закупили 12 световых подвесов и 99 световых консолей.

Иллюминацию заменили на отрезке улицы Пушкинской от переулка Северного до Карла Либкнехта. Старые конструкции кое-где не горели совсем, однако специалисты решили их отремонтировать и развесить на других улицах города.

Помимо улицы Пушкинской, в Ижевске украсили также улицы Кирова, Горького и Советскую, впервые украшения появились на улицах Наговицына и Лихвинцева, переулке Северном.

Ремонт моста:

В Ижевске приступили к ремонту пешеходного моста через реку Подборенка, расположенного в районе улиц 5-я Подлесная и Родниковой. По данным городских властей, подрядчики завершают обустройство лестничного схода с улицы Родниковой.

Ремонтные работы продолжатся в 2020 году, на их выполнение в городском бюджете заложено 1,5 млн рублей. Пешеходное основание моста выполнят из перфорированного металлического листа, кроме того, будут укреплены поручни, сама конструкция моста и лестничные сходы к нему.

Надо больше работать:

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев высказался против решения сделать 31 декабря выходным днем.

«Сдвигать страну в сторону все большего количества выходных - это неправильно. Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и заметного роста доходов, а не в сторону каникул», — цитирует Фадеева Газета.

Глава СПЧ напомнил, что в Советском Союзе выходным днем было лишь 1 января. Ранее несколько регионов России приняли решение о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

Гибель ребенка:

Семилетняя жительница Свердловской области умерла, играя с кошкой. Трагедия произошла в городе Качканар, пишет Лента.

Во время игры первоклассница прыгнула с дивана, упала и сломала шейные позвонки. Предварительной причиной смерти называют несчастный случай, следователи проводят доследственную проверку.

Польза голодания:

Американские ученые выяснили, в чем польза прерывистого голодания для здоровья человека. По данным РенТВ, исследование провели специалисты Национального института по проблемам старения.

Выяснилось, что прерывистое голодание положительно влияет на когнитивные способности человека и увеличивает продолжительность жизни. Ограничение калорий позволяет снизить риски различных заболеваний. При этом важно сохранять качество питания, подчеркивают исследователи.

Кроме того, голодание улучшает работу мозга. При перерывах в питании включается адаптивная реакция клеток, повышающая их способность справляться со стрессом и противостоять болезни.

08:00, 26 декабря, 2019
441
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#дети\n#благоустройство\n#здоровье\n#наука\n#Ижевск\n#США\n#Новый год\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Свердловская область

 

 

 


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