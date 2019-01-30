Журналистка из Ижевска уехала за любовью в Коста-Рику и стала мамой «солнечного» мальчика

В интервью корреспонденту «Сусанина» Лена Оборина рассказала о том, как её занесло на другой континент, и как она там живет.

Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» подготовил для своих читателей материал о журналистке из Ижевска Лене Обориной, которая почти год назад уехала в Коста-Рику. Причиной переезда, как это часто бывает у девочек, стала любовь. Но история Лены заслуживает отдельного внимания.

В 2016 году Лена поехала в Казань, где познакомилась с латиноамериканцем Эрнандо, который там учился. Меньше, чем через года, бросив работу в Ижевске, она уехала к нему в Коста-Рику. Ребята сразу начали жить вместе, а через месяц девушка узнала, что беременна.

Несколько месяцев назад Лены и Эрнандо стали родителями мальчика по имени Марк, у которого синдром Дауна.