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Журналистка из Ижевска уехала за любовью в Коста-Рику и стала мамой «солнечного» мальчика

15:55, 30 января, 2019
Диана Ворончихина
15:55, 30 января, 2019
Диана Ворончихина
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#семья\n#Ижевск\n#любовь\n#Удмуртия\n#новости\n#эмиграция
Фото: instagram.com/helenayurievna
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В интервью корреспонденту «Сусанина» Лена Оборина рассказала о том, как её занесло на другой континент, и как она там живет.

Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» подготовил для своих читателей материал о журналистке из Ижевска Лене Обориной, которая почти год назад уехала в Коста-Рику. Причиной переезда, как это часто бывает у девочек, стала любовь. Но история Лены заслуживает отдельного внимания.

В 2016 году Лена поехала в Казань, где познакомилась с латиноамериканцем Эрнандо, который там учился. Меньше, чем через года, бросив работу в Ижевске, она уехала к нему в Коста-Рику. Ребята сразу начали жить вместе, а через месяц девушка узнала, что беременна.

Несколько месяцев назад Лены и Эрнандо стали родителями мальчика по имени Марк, у которого синдром Дауна. 

Пура Вида, Лена

Несмотря на то, что отношения с Эрнандо так хорошо сложились, начинать жить с нуля было сложно. С переездом круг общения резко ограничился - все друзья и родные остались дома. Также давило незнание испанского языка, потому что родители Эрнандо не говорят на английском и им приходится объясняться "на пальцах".

15:55, 30 января, 2019
Диана Ворончихина
502
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#семья\n#Ижевск\n#любовь\n#Удмуртия\n#новости\n#эмиграция

 

 

 


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