Журналистка из Ижевска уехала за любовью в Коста-Рику и стала мамой «солнечного» мальчика

В интервью корреспонденту «Сусанина» Лена Оборина рассказала о том, как её занесло на другой континент, и как она там живет.
Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» подготовил для своих читателей материал о журналистке из Ижевска Лене Обориной, которая почти год назад уехала в Коста-Рику. Причиной переезда, как это часто бывает у девочек, стала любовь. Но история Лены заслуживает отдельного внимания.
В 2016 году Лена поехала в Казань, где познакомилась с латиноамериканцем Эрнандо, который там учился. Меньше, чем через года, бросив работу в Ижевске, она уехала к нему в Коста-Рику. Ребята сразу начали жить вместе, а через месяц девушка узнала, что беременна.
Несколько месяцев назад Лены и Эрнандо стали родителями мальчика по имени Марк, у которого синдром Дауна.
Пура Вида, Лена
Несмотря на то, что отношения с Эрнандо так хорошо сложились, начинать жить с нуля было сложно. С переездом круг общения резко ограничился - все друзья и родные остались дома. Также давило незнание испанского языка, потому что родители Эрнандо не говорят на английском и им приходится объясняться "на пальцах".