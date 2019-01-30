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Пура Вида, Лена
История об ижевской журналистке, которая уехала за своей любовью на другой континент и стала мамой «солнечного» малыша
Диана Ворончихина
Журналист
30 января 2019
Pura Vida (Пура Вида) – с испанского дословно переводится как «чистая жизнь». Означает расслабленность и лёгкость восприятия жизни, отражает коста-риканскую действительность.

Также заменяет слова «привет», «спасибо», «пока».
Я познакомилась с Леной Обориной в 2017 году, когда она работала журналистом в Ижевске. Через несколько месяцев я узнала, что она переехала на другой континент, в Коста-Рику, и теперь рассказывает в своем Инстаграме @helenayurievna о жизни на другой стороне земного шара. Как её туда занесло? Схема вполне стандартная для девочек: упал, очнулся – любовь. Но история Лены заслуживает отдельного внимания.
Справка
Коста-Рика – государство в Центральной Америке, его берега омывает Тихий океан и Карибское море. На севере граничит с Никарагуа, на юго-востоке с Панамой. Столица – Сан-Хосе. Государственный язык – испанский. Валюта – колон. Население – 4,906 млн человек.
С любовью встретиться…
Лена родилась и выросла в Чайковском. Жила в Питере, Перми, а в 2014 году отправила резюме на ТНТ-Новый регион, прошла собеседование и перебралась в Ижевск. Но, как оказалось, ненадолго. Судьбоносная встреча произошла уже через два года.
В 2016 году Лена поехала на выходные в Казань увидеться с подругой, с который они уже 5 лет переписывались ВКонтакте.
Мы встретились и пошли гулять в парк Горького. Не успели оценить сам парк, как начался дождь, и мы забежали в небольшую кофейню, где было всего две лавочки. Рядом с нами сели молодые люди. Я услышала, что они говорят на английском языке, и они сразу привлекли моё внимание, потому что я очень люблю иностранцев. В итоге я не сдержалась и обратилась к ним. Оказалось, что это два студента: один из Китая – Каспар, а другой из Коста-Рики – Эрнандо. Конечно, мне понравился Эрнандо, потому что это абсолютно мой типаж: темненький симпатичный латиноамериканец.
Елена Оборина
На следующий день ребята договорились встретиться и все вместе поехать в Иннополис писать «Тотальный диктант-2016».
Справка
Иннополис – один из трех наукоградов в России, наряду с подмосковным центром Сколково и новосибирским Кольцово, созданных для развития информационных технологий и инновационных высоких технологий.
Эрнандо на тот момент хорошо говорил на русском языке, он жил в России уже три года, учился на биофаке Казанского госуниверситета. В КФУ учился и второй наш товарищ – Каспар. В общем, Эрнандо вроде более или менее написал диктант, а Каспар не смог.
Елена Оборина
Лена пригласила своих новых иностранных друзей в гости в Ижевск. Вскоре они приехали, и, как оказалось, журналистка очень понравилась студенту из Китая. Но девушка не дала парню шанса, потому что влюбилась в его друга – Эрнандо, у которого тогда в Казани была девушка.
Каспар решил за мной ухаживать, я сказала, что у нас ничего не получится. И сама просто по уши влюбилась в Эрнандо. Мы очень весело проводили время, говорили обо всем на свете, и я подумала, что мне еще ни с кем не было так легко, светло и радостно. Никто меня так не веселил меня, и ни с кем я не была настолько на одной волне.
Елена Оборина
Приключения иностранцев в Ижевске подошли к концу, и Лена проводила ребят в Казань. Она понимала, что скорее всего больше никогда не увидит Эрнандо, потому что в том году (2016 год) он заканчивал университет и возвращался в Коста-Рику. Но судьба распорядилась иначе. В январе 2017 года Лена вновь поехала в Казань с подругой на Рождество. Они встретились там с Каспаром. Он познакомил их со своим колумбийским другом Алексом, который тоже был очарован ижевской девушкой.
Каспар на тот момент уже перестал пытаться мне понравиться, мы общались на дружеской ноте. Но появился Алекс, и, тадаммм, ему понравилась я. Действительно, было очень смешно, какая-то традиция сложилась, что раз в год ко мне приезжают иностранцы. Мне нравится один, а ко мне подбивают клинья его друзья, – смеется Лена. – Но мы так больше и не виделись, в тот момент, когда я ему нравилась. Встретились мы позднее, когда у него появилась девушка. <…> Я снова позвала их в гости в Ижевск, Алекс сказал, что приедет в августе, потому что тогда приезжает Эрнандо. У меня сердце чуть не остановилось. Я думала, этого никогда не случится.
Елена Оборина
В августе 2017 года костариканец и кубинец оказались в столице Удмуртии. Эрнандо недавно расстался со своей девушкой и очень тяжело это переживал, но поездка помогла ему развеять тоску. И он обратил внимание на Лену, но начинать новые отношения не торопился.
Вскоре латиноамериканец уехал на родину. С Леной они продолжили общение в соцсетях, созванивались по Скайпу и даже договорились встретить 2018 год вместе на Ямайке. Но Лена решила никуда не ехать, а потратить деньги на курсы туризма, чтобы исполнить свою давнюю мечту и переехать в теплую страну. После этого они несколько дней не разговаривали, а когда созвонились, девушка решила прекратить общение.
Мы созвонились в Скайпе, и я ему сказала, что не вижу смысла продолжать наше общение. Потому что отношения не развиваются, и я не хочу расстраивать себя. <…> На этом мы и расстались. Но в этот же день он мне перезвонил и сказал, что так не пойдет, он хочет, чтобы я приехала к нему. И он купил мне билеты в Коста-Рику.
Елена Оборина
Pura Vida
Лена написала заявление об увольнении. Затем разобралась со всеми делами в Ижевске, взяла чемодан и в День всех влюбленных, 14 февраля 2018 года, вылетела в Коста-Рику к человеку, с которым вживую виделась всего несколько раз.
Их отношения развивались очень стремительно. С первого дня они стали жить вместе, а через неделю признались друг другу в любви.
Я очень рада, что все так сложилось, потому что я безумно счастлива вместе с ним. Он прекрасный человек, я такого мужчину желаю каждой женщине, которая мечтает жить в любви и чувствовать себя как за каменной стеной.
Елена Оборина
Несмотря на то, что отношения с Эрнандо так хорошо сложились, начинать жить с нуля было сложно. С переездом круг общения резко ограничился – все друзья и родные остались дома. Также давило незнание испанского языка, потому что родители Эрнандо не говорят на английском и им приходится объясняться «на пальцах». Сейчас Лена работает над совершенствованием своего испанского, но пока не так активно, потому что дома семья общается на русском языке.

Пара живет в городе Лос-Чилес на границе с Никарагуа. Они снимают небольшую квартиру с двумя комнатами за 15 тыс. рублей в месяц. Зарабатывает в семье Эрнандо, он работает в местном госпитале микробиологом.
Средняя зарплата в Коста-Рике около 30 тыс. рублей в месяц, но медицинские работники зарабатывают больше. Так, младший медперсонал получает от 40 тыс. рублей, а врачи – от 100 тыс. рублей. Также хорошо зарабатывают инженеры и государственные адвокаты.

Цены на продукты в супермаркете примерно такие же, как в Москве. Например, буханка хлеба стоит 50 рублей.

«Мы в основном едим фрукты. За один раз в супермаркете тратим около тысячи рублей», – добавила Лена.

Чтобы поесть в кафе на двоих, нужно будет потратить примерно 1,5 тыс. рублей. Обед в столовой в среднем обходится в 200 рублей.
Здесь есть традиционное блюдо, которые едят в Коста-Рике и Никарагуа. Это рис с черной фасолью – Гаджо Пинто. Такая своего рода национальная еда. Она бывает с платаносом (овощные бананы, которые требуют термической обработки перед тем, как их съесть – прим. ред.), сыром, яйцом. Ее можно найти абсолютно везде. Порция стоит примерно 100 рублей.
Елена Оборина
По словам Лены, в Лос-Чилесе достаточно спокойно и каких-то серьезных проблем с преступностью здесь нет.
Латиноамериканцы очень дружелюбные, очень открытые люди. Если ты просто идешь по улице и смотришь кому-нибудь в глаза, тебе в основном все улыбаются, здороваются совершенно незнакомые люди. Сначала мне, как замороженной русской, это было непривычно. Кроме того, здесь очень любят детей. И если ты идешь с ребенком, к тебе обязательно кто-нибудь подойдет и скажет: «Какой у вас красивый ребенок».
Елена Оборина
Лена также отметила, что время в Коста-Рике течет по-другому, гораздо медленнее, чем в Ижевске, климат располагает. Здесь, в отличие от России, люди не суетятся и никуда не спешат. Полная Пура Вида.
«Солнечный» малыш
Почти год героиня этой истории живет в Коста-Рике, а пару месяцев назад она стала мамой малыша с синдромом Дауна.
О том, что у них будет ребенок, ребята узнали через месяц после того, как Лена приехала в Центральную Америку. А то, что это «солнечный» мальчик, молодая мама узнала уже только после его рождения, лежа на больничной койке после кесарева.
Я не знала, что у нас родится ребенок с синдромом Дауна. У нас здесь не делают скрининг, как в России. (Скрининг – это комплекс медицинских исследований, направленный на выявление группы риска по развитию пороков плода во время беременности – прим. ред.) Но даже если бы я знала, это бы ничего не изменило. Я бы все равно рожала в любом случае. Меня даже немножко обижает, когда у меня спрашивают о том, как я решилась воспитывать ребенка с таким диагнозом. Я понимаю, что в России немножко другое отношение к этому. Для меня никакой вопрос здесь не стоял. Если я забеременела, то я рожу и воспитаю ребенка, любого. Тем более, что синдром Дауна – это не самый страшный диагноз.
Елена Оборина
Отметим, что закон в Коста-Рике запрещает аборты. Эту процедуру разрешено делать только при угрозе жизни и здоровью женщины, то есть только по медицинским показаниям. Кроме того, здесь нельзя отказываться, бросать детей.

Лена убеждена в том, что каждый ребёнок должен расти в любви и заботе, а детям с синдромом Дауна просто нужно немного больше внимания.

Уже сейчас раз в неделю родители возят Марка в больницу, где ему делают массаж, упражнения на развитие слуха, зрения, тактильных ощущений. Также они записались в центр реабилитации. Все это в Коста-Рике доступно бесплатно.

Я хочу запустить в Интернете проект: брать интервью у успешных людей с синдромом Дауна. На самом деле в Коста-Рике таких людей достаточно много, как и везде. Просто здесь ты их видишь, а в России их принято прятать, скрывать. Также многие отказываются от таких детей, и они оказываются в домах ребенка совершенно незаслуженно. Эти дети зависят от родителей и могут развиваться как нормальные, быть умными и успешными. Эрнандо, конечно, меня во всем поддерживает.
Елена Оборина
Нужно уточнить, что Эрнандо и Лена пока не в браке.
Когда я забеременела, я его попросила не делать мне предложение просто потому, что я беременна. Я хочу, чтобы он хотел жениться на мне не из-за ребенка, а потому что он этого сам хочет.
Елена Оборина
Руссо туристо
Пока бывшая ижевчанка живет в Коста-Рике в качестве туриста. Русским для того, чтобы приехать сюда, не нужно получать визу.
Ты прилетаешь, в аэропорту тебе ставят визу обычно сразу на 90 дней. И я делаю так, как все делают в Таиланде, например. То есть когда у меня заканчивается виза, я выезжаю из страны, делаю visa run. Гуляю несколько часов, так я уже 3 раза была в Никарагуа, и возвращаюсь назад с новой визой.
Елена Оборина
Так как Лена родила костариканца, теперь она может получить ID – это что-то вроде внутреннего паспорта. В нём указаны имя, фамилия (двойная, мамина и папина), уникальный номер, дата рождения, место жительства и рождения. Этот документ позволит Лене стать резидентом страны.

Заграничный коста-риканский паспорт Лена сможет получить через 5 лет или, если она выйдет замуж, через 2 года. Этот документ, кроме всего прочего, позволяет без визы колесить более чем по 100 странам, в том числе по всей Европе.
С надеждой в светлое будущее
Пока Лена в декрете, но это не мешает ей заниматься тем, что ей по душе. Например, она продолжает помогать «Пушистому фестивалю» в Ижевске: ведет аккаунты ВК и Инстаграме. Сейчас они готовятся к новому мероприятию, которое пройдет в апреле.
В 2019 году я буду диктовать тотальный диктант в Коста-Рике. До этого я сама писала тотальный диктант: первый раз в 2016 году в Казани вместе с Эрнандо, в 2017-м в Ижевске. Третий мы снова писали вместе с Эрнандо уже в Коста-Рике, и это был первый тотальный диктант в Коста-Рике. А в этом году я не просто его буду писать, а диктовать.
Елена Оборина
Скоро Лена пойдет учиться на кинолога. Также в планах заниматься продажей кофе, который растет на плантации отца Эрнандо. Кроме того, ребята хотят построить свой дом.
Никогда не знаешь, что случится с нами завтра. История журналиста из Ижевска Лены Обориной - яркое тому подтверждение. Могла ли она подумать, что когда-нибудь влюбится в латиноамериканца, переедет в Коста-Рику и будет воспитывать «солнечного» ребенка? Но все сложилось именно так, а значит, невозможное возможно.

Автор материала: Диана Ворончихина

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