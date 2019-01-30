Пура Вида, Лена

Я не знала, что у нас родится ребенок с синдромом Дауна. У нас здесь не делают скрининг, как в России. (Скрининг – это комплекс медицинских исследований, направленный на выявление группы риска по развитию пороков плода во время беременности – прим. ред.) Но даже если бы я знала, это бы ничего не изменило. Я бы все равно рожала в любом случае. Меня даже немножко обижает, когда у меня спрашивают о том, как я решилась воспитывать ребенка с таким диагнозом. Я понимаю, что в России немножко другое отношение к этому. Для меня никакой вопрос здесь не стоял. Если я забеременела, то я рожу и воспитаю ребенка, любого. Тем более, что синдром Дауна – это не самый страшный диагноз.