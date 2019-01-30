Пура Вида, Лена

Каспар на тот момент уже перестал пытаться мне понравиться, мы общались на дружеской ноте. Но появился Алекс, и, тадаммм, ему понравилась я. Действительно, было очень смешно, какая-то традиция сложилась, что раз в год ко мне приезжают иностранцы. Мне нравится один, а ко мне подбивают клинья его друзья, – смеется Лена. – Но мы так больше и не виделись, в тот момент, когда я ему нравилась. Встретились мы позднее, когда у него появилась девушка. <…> Я снова позвала их в гости в Ижевск, Алекс сказал, что приедет в августе, потому что тогда приезжает Эрнандо. У меня сердце чуть не остановилось. Я думала, этого никогда не случится.