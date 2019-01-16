Соответствующую информацию разместили на сайте надзорного ведомства региона.

Ижевск. Удмуртия. Алексея Быкова назначили природоохранным прокурором Удмуртии. Соответствующую информацию разместили на сайте надзорного ведомства региона.

Быков окончил УдГУ по юридической специальности. В органах прокуратуры служит с 2000 года. Ранее работал на различных, в том числе руководящих, должностях в ведомстве Сарапульского района и Сарапула.

15 января прокурор Удмуртии Артем Николаев представил Быкова коллективу.