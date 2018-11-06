В выходные в Удмуртии похолодает

В первую половину недели сохранится теплая погода.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию 9 ноября придет сухая и холодная погода. Об этом пишет региональный Гидрометцентр.

В первой половине недели сохранится теплая погода, отклонение от нормы для данного времени года составит +6,+7 градусов Цельсия.

7 и 8 ноября местами пройдет дождь и мокрый снег, а температура воздуха ожидается 0,+5 градусов.

Уже в пятницу, 9 ноября среднесуточная температура опустится ниже 0 градусов, ночью синоптики прогнозируют -4, -9, днем -2,-7.

В выходные температура воздуха опустится ещё ниже.

На дорогах возможна гололедица.