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В выходные в Удмуртии похолодает

12:11, 06 ноября, 2018
Анна Торхова
12:11, 06 ноября, 2018
Анна Торхова
403
0
#Ижевск\n#погода\n#осень\n#Удмуртия\n#тепло\n#снег
Фото: pixabay.com
403
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В первую половину недели сохранится теплая погода.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию 9 ноября придет сухая и холодная погода. Об этом пишет региональный Гидрометцентр.

В первой половине недели сохранится теплая погода, отклонение от нормы для данного времени года составит +6,+7 градусов Цельсия.

7 и 8 ноября местами пройдет дождь и мокрый снег, а температура воздуха ожидается 0,+5 градусов.

Уже в пятницу, 9 ноября среднесуточная температура опустится ниже 0 градусов, ночью синоптики прогнозируют -4, -9, днем -2,-7.

В выходные температура воздуха опустится ещё ниже.

На дорогах возможна гололедица.

12:11, 06 ноября, 2018
Анна Торхова
403
0
#Ижевск\n#погода\n#осень\n#Удмуртия\n#тепло\n#снег

 

 

 


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