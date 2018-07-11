play
pause
  • $ 62.1 ↓
  • € 72.85 ↓

Удмуртия в минуту: оплата проезда в ижевских автобусах и спасение мальчика в Сарапуле

17:47, 11 июля, 2018
17:47, 11 июля, 2018
1709
0
#дети\n#образование\n#коррупция\n#армия\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Сарапул\n#транспорт\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#спасение\n#Картина дня
1709
0

Информационный обзор от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочая среда, 11 июля, подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты ИА «Сусанин» подводят информационные итоги дня.

Удмуртия в минуту: оплата проезда в ижевских автобусах и спасение мальчика в Сарапуле

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Оплата проезда:

Пассажиры ижевских автобусов смогут оплачивать банковской картой проезд нескольких человек. Такое решение приняли в ИПОПАТ на основании опроса горожан. Технические изменения будут внесены в систему оплаты в ближайшие дни.

Ремонт дорог:

Сэкономленные на ижевских дорогах деньги потратят в Камбарке. Контракт на 30 млн рублей выиграло «Сарапульское дорожное предприятие». Работы ведут в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Накажут за взятку:

В Ижевске преподавателя Республиканского медколледжа обвинили в получении взятки от студентки. Девушка не была допущена до экзамена. Мужчина решил закрыть на это глаза за определенное вознаграждение.

Спасение на воде:

В Сарапуле спасатели-добровольцы вытащили мальчика из реки Кама. Школьник решил продемонстрировать друзьям своё умение плавать. Однако течение вынесло подростка на судовой ход.

Штрафы для «уклонистов»:

Одиннадцать «уклонистов» оштрафовали в Ижевске. Призывников за нежелание идти в армию обязали выплатить судебные штрафы. Все юноши признали свою вину.

17:47, 11 июля, 2018
1709
0
#дети\n#образование\n#коррупция\n#армия\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Сарапул\n#транспорт\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#спасение\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
14466

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

11532
09:55, 06 июля, 2018

В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

10206
13:21, 05 июля, 2018

Временная деревянная дорога появилась на участке трассы «Балезино-Сергино»

7970
11:35, 05 июля, 2018

ДТП в Сарапуле, плагиат на «Евровидении-2018» и новая категория жилья: что произошло минувшей ночью

5892
08:00, 05 июля, 2018

МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде

10:46, 05 июля, 2018
3069

Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

2789
19:03, 05 июля, 2018

В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы

2466
19:10, 07 июля, 2018

В России ввели пошлины на товары из США

2224
18:45, 06 июля, 2018

ЦБ пообещал выпустить монету в полрубля, если Россия выйдет в полуфинал Чемпионата мира по футболу

1974
19:38, 06 июля, 2018

Послематчевое видео в поддержку Украины обошлось хорватскому футболисту Вукоевичу отстранением от ЧМ-2018

18:55, 09 июля, 2018
2450

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

2405
12:45, 07 июля, 2018

Александр Овечкин показал Кубок Стэнли в Москве

1932
18:00, 07 июля, 2018

В Японии более 70 человек погибли в результате сильных ливней

1752
10:10, 08 июля, 2018

Борис Джонсон покинул пост главы МИД Британии

1751
19:39, 09 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: оплата проезда в ижевских автобусах и спасение мальчика в Сарапуле

11 июля, 2018

Башня Ижмаша. Совещание инициативной группы

10 июля, 2018

Удмуртия в минуту: новый глава Можги и летний град

10 июля, 2018