Удмуртия в минуту: оплата проезда в ижевских автобусах и спасение мальчика в Сарапуле

Информационный обзор от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочая среда, 11 июля, подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты ИА «Сусанин» подводят информационные итоги дня.

Оплата проезда:

Пассажиры ижевских автобусов смогут оплачивать банковской картой проезд нескольких человек. Такое решение приняли в ИПОПАТ на основании опроса горожан. Технические изменения будут внесены в систему оплаты в ближайшие дни.

Ремонт дорог:

Сэкономленные на ижевских дорогах деньги потратят в Камбарке. Контракт на 30 млн рублей выиграло «Сарапульское дорожное предприятие». Работы ведут в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Накажут за взятку:

В Ижевске преподавателя Республиканского медколледжа обвинили в получении взятки от студентки. Девушка не была допущена до экзамена. Мужчина решил закрыть на это глаза за определенное вознаграждение.

Спасение на воде:

В Сарапуле спасатели-добровольцы вытащили мальчика из реки Кама. Школьник решил продемонстрировать друзьям своё умение плавать. Однако течение вынесло подростка на судовой ход.

Штрафы для «уклонистов»:

Одиннадцать «уклонистов» оштрафовали в Ижевске. Призывников за нежелание идти в армию обязали выплатить судебные штрафы. Все юноши признали свою вину.