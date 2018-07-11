Добровольцы в Сарапуле спасли тонущего мальчика

Течение вынесло 14-летнего школьника на ту часть Камы, где ходят суда.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле спасатели-добровольцы вытащили мальчика из реки Кама. Об этом сообщается в официальной группе организации «Общество спасения на водах в Удмуртской Республике» в ВКонтакте.

Инцидент произошел во вторник, 10 июля. В 17:20 поступило сообщение, что на судовой ход на реке Кама течением вынесло человека. Сарапульская группа ОСВОД выехала на место и оказала помощь.

Пострадавшим оказался 14-летний школьник из Сарапула, который вместе с другими подростками отдыхал на песчаном берегу возле ресторана Старая башня.

«Мальчик решил продемонстрировать своим друзьям своё умение плавать. Не приди на помощь экипаж ОСВОДА, ребенок либо утонул, либо попал под судно», - говорится в сообщении.

Отметим, что район Старой башни в Сарапуле является опасным для купания.

В этом году с начала купального сезона на водоемах республики утонуло 7 подростков. Как добавил руководитель следственного управления СК России по Удмуртии Владимир Никешкин, это большая цифра. Причиной увеличения количества таких трагедий является, в том числе, отсутствие оборудованных мест для купания.

Напомним, в Удмуртии разрешено отдыхать только на 9 пляжах: в Ижевске, Воткинске, Глазове, Можге, Уве, Чекериле, в поселке Яган Малопургинского района, поселке Селычка Якшур-Бодьинского района и ДОЛ «Пламя» (Воткинский район). И чтобы летний отдых около водоемов не закончился плачевно, нужно помнить о правилах безопасности.