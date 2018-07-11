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В Ижевске оштрафовали 11 призывников за уклонение от службы в армии

11:31, 11 июля, 2018
Диана Ворончихина
11:31, 11 июля, 2018
Диана Ворончихина
227
0
#Ижевск\n#призыв\n#Удмуртия\n#происшествие\n#штраф
Фото: susanin.news
227
0

После того, как назначенные штрафы будут выплачены, они вновь будут призваны на военную службу.

Ижевск. Удмуртия. 11 призывников оштрафовали в Ижевске за уклонение от прохождения военной службы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Среди основных причин, которые называли призывники, когда «косили» от армии, были: намерение продолжать обучение после отчисления из ВУЗа, необходимость содержать семью, нежелание «терять год». При этом они не имели законных оснований для предоставления отсрочки от призыва.

Отметим, что все призывники признали свою вину.

«Суд прекратил уголовные дела и в каждом случае назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. После его уплаты молодые люди вновь подлежат призыву на военную службу», - говорится в сообщении.

11:31, 11 июля, 2018
Диана Ворончихина
227
0
#Ижевск\n#призыв\n#Удмуртия\n#происшествие\n#штраф

 

 

 


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