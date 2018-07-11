В Ижевске банковской картой можно будет оплатить проезд нескольких пассажиров в транспорте

Такое решение приняли в ИПОПАТ на основании опроса 1,2 тыс. горожан.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске бесконтактной банковской картой можно будет оплатить проезд нескольких пассажиров в транспорте. Такое решение приняли в ИПОПАТ на основании опроса 1,2 тыс. горожан. Компания проводила его со 2 по 10 июля.

«Напомним, что в целях безопасности бесконтактных платежей до настоящего времени существовала возможность получить только один билет за одну поездку», - говорится в сообщении.

Большинство пассажиров (62%) проголосовало за возможность оплатить картой стоимость нескольких билетов. Причем пассажиры, голосовавшие на сайте, оказались чуть более осторожными: 56,7% высказались за отмену ограничений, а 43,3% предпочли бы, чтобы меры дополнительной безопасности взял на себя перевозчик.

Технические изменения будут внесены в систему оплаты в ближайшие дни. Одновременно проведут инструктаж кондукторов.

«Обращаем внимание, что при оплате необходимо будет приложить карту к терминалу столько раз, сколько билетов вы хотите оплатить», -уточнили в ИПОПАТ.