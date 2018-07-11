Контракт на 30 млн рублей выиграло «Сарапульское дорожное предприятие».

Камбарка. Удмуртия. Сэкономленные на ижевских дорогах деньги потратят в Камбарке в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Контракт на 30 млн рублей выиграло «Сарапульское дорожное предприятие».

«Заключение контракта с подрядчиком ожидается с 23 июля. А уже к концу июля предполагается приступить к работам», - уточнили в региональном офисе проекта.

Ремонт планируют закончить к 1 сентября. Дорожники должны будут привести в нормативное состояние 8 объектов протяженностью 5 км. Это участки улиц Карла Маркса, Озерная, Суворова, Манохина, Советская, б/б 136 и два участка улицы Азина (от Карла Маркса до Ленина и от улицы Первомайской до Гоголя).

На объектах ремонта в Камбарке, так же как и на всех других участках, выполняемых по проекту, будет действовать пятиступенчатая система контроля качества.