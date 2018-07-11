Преподавателя медицинского колледжа в Удмуртии обвинили в получении взятки

Мужчина требовал от студентки 10,8 тыс. рублей за допуск к экзамену.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске преподавателя Республиканского медицинского колледжа обвинили в получении взятки от студентки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемый незаконно допустил до экзамена студентку колледжа без сдачи академической задолженности и потребовал у нее за это 10,8 тыс. рублей. Девушка должна была перечислить деньги на банковскую карту его знакомого. После того, как она обратилась к директору училища и в полицию, преподаватель был задержан.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Его поместили под домашний арест.