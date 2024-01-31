Закон о конфискации имущества за фейки об армии приняла Госдума

Москва. Закон о конфискации имущества за преступления против национальной безопасности в России приняла в третьем, окончательном чтении Госдума. Голосование состоялось 31 января, депутаты одобрили документ единогласно, сообщает пресс-служба парламента.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон позволит финансово наказывать тех, кто поддерживает и финансирует киевский режим, в том числе из-за рубежа. Кроме конфискации имущества на территории России, признанных виновными будут лишать почетных званий. Под действие документа подпадает деятельность, направленная против страны, а также публичные оскорбления и дискредитация армии.

Авторами инициативы являются 395 депутатов Госдумы, добавил спикер.