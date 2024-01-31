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Закон о конфискации имущества за фейки об армии приняла Госдума

16:45, 31 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Закон о конфискации имущества за фейки об армии приняла Госдума
16:45, 31 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
144
0
#Госдума\n#депутаты\n#законопроект\n#общество\n#военные\n#спецоперация\n#СВО\n#армия\n#фейки\n#награды\n#имущество\n#конфискация
Фото: duma.gov.ru
144
0

Документ прошел окончательное чтение.

Москва. Закон о конфискации имущества за преступления против национальной безопасности в России приняла в третьем, окончательном чтении Госдума. Голосование состоялось 31 января, депутаты одобрили документ единогласно, сообщает пресс-служба парламента.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон позволит финансово наказывать тех, кто поддерживает и финансирует киевский режим, в том числе из-за рубежа. Кроме конфискации имущества на территории России, признанных виновными будут лишать почетных званий. Под действие документа подпадает деятельность, направленная против страны, а также публичные оскорбления и дискредитация армии.

Авторами инициативы являются 395 депутатов Госдумы, добавил спикер.

16:45, 31 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
144
0
#Госдума\n#депутаты\n#законопроект\n#общество\n#военные\n#спецоперация\n#СВО\n#армия\n#фейки\n#награды\n#имущество\n#конфискация