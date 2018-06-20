Реконструкцию осады средневековой крепости увидят жители Удмуртии на фестивале «Русь дружинная»

Мероприятие пройдет 14 и 15 июля в деревне Кудрино.

Кудрино. Удмуртия. В деревне Кудрино Воткинского района с 14 по 15 июля пройдет военно-исторический фестиваль «Русь дружинная». Об этом сообщает пресс-служба района.

На площадках организуют сражения воинов степи, Руси и Европы, а также одиночные сражения витязей и рыцарей, лучные турниры и массовые бои — бугурты.

Центральным местом фестиваля станет реконструкция осады средневековой крепости.

Мастера познакомят гостей со своим бытом, кухней и средневековыми ремеслами: ткачеством, кузнечеством, столярным производством, резьбой по дереву, изготовлению монет.

На площадках фестиваля пройдут мастер-классы по историческим танцам, сражениям на мечах. Самые отважные получат возможность пробить доспехи настоящим оружием.

Вечером гостей ждет театрализованное фаер-шоу у большого костра.

Организаторы советуют взять с собой палатку и спальный мешок.