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Реконструкцию осады средневековой крепости увидят жители Удмуртии на фестивале «Русь дружинная»

17:30, 20 июня, 2018
Анна Торхова
17:30, 20 июня, 2018
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Воткинск\n#история\n#Удмуртия\n#фестиваль
Фото: vk.com/rus_druzhinnaya
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Мероприятие пройдет 14 и 15 июля в деревне Кудрино.

Кудрино. Удмуртия. В деревне Кудрино Воткинского района с 14 по 15 июля пройдет военно-исторический фестиваль «Русь дружинная». Об этом сообщает пресс-служба района.

На площадках организуют сражения воинов степи, Руси и Европы, а также одиночные сражения витязей и рыцарей, лучные турниры и массовые бои — бугурты.

Центральным местом фестиваля станет реконструкция осады средневековой крепости.

Мастера познакомят гостей со своим бытом, кухней и средневековыми ремеслами: ткачеством, кузнечеством, столярным производством, резьбой по дереву, изготовлению монет.

На площадках фестиваля пройдут мастер-классы по историческим танцам, сражениям на мечах. Самые отважные получат возможность пробить доспехи настоящим оружием.

Вечером гостей ждет театрализованное фаер-шоу у большого костра.

Организаторы советуют взять с собой палатку и спальный мешок.

17:30, 20 июня, 2018
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Воткинск\n#история\n#Удмуртия\n#фестиваль

 

 

 


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