По факту повреждения кровли детского сада в Воткинске возбудили уголовное дело

20:43, 14 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Воткинск\n#Удмуртия\n#детский сад\n#снег\n#крыша
Источник фото: vk.com (Алексей Заметаев)
Детей целыми группами распределят по другим учреждениям.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске возбудили уголовное дело по факту повреждения кровли детского сада по улице Мичурина. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Инцидент произошёл 14 марта около 04:00. Под тяжестью снега кровля детского сада №36 оказалась частично повреждена. По данным МЧС по Удмуртии, ориентировочно повреждено 120 кв. м кровли. Из людей никто не пострадал. Также нет внутренних повреждений здания.

14 марта детский сад временно приостановил работу. С 16 марта детей целыми группами вместе с воспитателями распределят в близлежащие детские сады.

Глава Воткинска Алексей Заметаев в своих соцсетях отметил, что крышу здания чистили от снега два раза: 26 февраля и 7 марта. Причину происшествия выяснят специалисты.

Следственные органы СК России по Удмуртии возбудили уголовное дело по статье 293 УК России («Халатность»). Следователи дадут оценку действиям должностных и иных лиц, кто следил за содержанием и обслуживанием здания детского сада. 

