Воткинский район проведет диагностику 40 км муниципальных дорог
10:56, 03 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Воткинск\n#Удмуртия\n#дороги
Источник фото: ИА «Сусанин»
На эти цели выделено 720 тысяч рублей.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе планируется провести инструментальную диагностику автомобильных дорог местного значения. Общая протяженность участков, требующих обследования, составляет 40,454 км. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, где завершился конкурс по определению подрядчика. 

Исполнителю предстоит оценить ровность покрытия, глубину колеи, зафиксировать дефекты и провести георадарное зондирование дорожной одежды. По итогам диагностики будет составлен перечень участков, нуждающихся в первоочередном ремонте.

Работы необходимо выполнить до 30 сентября 2026 года. 

Напомним, аналогичные диагностические работы планируют провести в Глазове. 

