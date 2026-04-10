Воткинск. Удмуртия. Специалисты «Управтодора» проведут обследование региональной дороги «Молчаны — Фомино» после снижения уровня паводковых вод. По итогам осмотра будет принято решение о проведении восстановительных работ. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии в ответ на обращение местной жительницы.

Ранее женщина пожаловалась в соцсетях на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на школьном маршруте. По её словам, за 20 лет обслуживания дорога пришла в упадок, а обещанный в 2025 году ремонт участка протяженностью 300 метров так и не был выполнен.

В ведомстве пояснили, что ремонт запланирован при наступлении благоприятных погодных условий после того, как дорогу осмотрит специалист.





