Воткинск. Удмуртия. В школе № 1 имени Чайковского в Воткинске начался капитальный ремонт. После весенних каникул ученики приступили к занятиям в других учебных заведениях. Об этом сообщили в администрации Воткинска.

Младшие школьники на время ремонта будут учиться на базе школы № 7, питание для них организовано в столовой этого же учреждения. Ученики 5–11 классов временно переведены в Воткинский машиностроительный техникум, а питаться они будут в школе № 6.

Здание школы № 1 было построено в 1977 году и ни разу капитально не ремонтировалось. В этом году планируется отремонтировать кровлю, систему отопления и санитарные узлы.

Власти обещают, что новый учебный год школьники начнут в родном учебном заведении.