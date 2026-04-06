Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Школа № 1 имени Чайковского в Воткинске закрылась на капитальный ремонт

12:41, 06 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ремонт школ
Источник фото: Администрация Воткинска
Дети переведены в другие учебные заведения

Воткинск. Удмуртия. В школе № 1 имени Чайковского в Воткинске начался капитальный ремонт. После весенних каникул ученики приступили к занятиям в других учебных заведениях. Об этом сообщили в администрации Воткинска.

Младшие школьники на время ремонта будут учиться на базе школы № 7, питание для них организовано в столовой этого же учреждения. Ученики 5–11 классов временно переведены в Воткинский машиностроительный техникум, а питаться они будут в школе № 6.

Здание школы № 1 было построено в 1977 году и ни разу капитально не ремонтировалось. В этом году планируется отремонтировать кровлю, систему отопления и санитарные узлы.

Власти обещают, что новый учебный год школьники начнут в родном учебном заведении.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

