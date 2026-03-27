Воткинск. Удмуртия. В воинской части Воткинска заложили капсулу времени. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев.

Послание потомкам оставили 27 марта в честь двойного праздника: 10-летия со дня образования Росгвардии и 215-летия с момента создания войск правопорядка. Через сколько лет капсулу планируется открыть, не сообщается.

Напомним, что в 2025 году в Воткинске также закладывали капсулу времени в честь 25-летнего юбилея Удмуртского кадетского корпуса имени Валентина Старикова.