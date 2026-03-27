Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид

Капсулу времени заложили в воинской части Воткинска

17:10, 27 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Воткинск\n#Удмуртия
Источник фото: vk.com (Алексей Заметаев)
42
0

Ритуал провели в честь 10-летия со дня образования Росгвардии и 215-летия с момента создания войск правопорядка.

Воткинск. Удмуртия. В воинской части Воткинска заложили капсулу времени. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев.

Послание потомкам оставили 27 марта в честь двойного праздника: 10-летия со дня образования Росгвардии и 215-летия с момента создания войск правопорядка. Через сколько лет капсулу планируется открыть, не сообщается.

Напомним, что в 2025 году в Воткинске также закладывали капсулу времени в честь 25-летнего юбилея Удмуртского кадетского корпуса имени Валентина Старикова. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

