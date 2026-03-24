Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинска признали виновным в покушении на убийство директора магазина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Напомним, преступление произошло вечером 1 декабря 2025 года у магазина «Магнит» на улице Волгоградской. После закрытия супермаркета пьяный мужчина поссорился со своей знакомой. Она работала директором торговой точки.

Во время конфликта мужчина достал нож и несколько раз ударил им женщину в область жизненно важных органов. Потерпевшую доставили в больницу, где ей вовремя оказали помощь. Нападавший скрылся, но позже его задержали.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство. Он проведёт шесть с половиной лет в колонии строгого режима.