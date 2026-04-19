Истории об участниках хореографического кружка времён войны ищут в Воткинске

12:35, 19 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Воткинск\n#история Удмуртии\n#музей-усадьба Чайковского
Источник фото: vk.com/tchaikovskyhome
Музей-усадьба Чайковского просит потомков откликнуться и поделиться биографическими справками.

Воткинск. Удмуртия. В фонды музея-усадьбы П. И. Чайковского в Воткинске поступила ценная фотография времён Великой отечественной войны. Как сообщает учреждение культуры, на снимке Ксения Юрьевна Давыдова (1905-1992), внучатая племянница великого композитора, с воспитанницами хореографического кружка, которым она руководила.

В 1941 году Ксения Юрьевна была эвакуирована в Воткинск, где стала заведующей детским сектором завкома, начала проводить занятия с детьми и работать в эвакуированном из Клина Доме-музее П. И. Чайковского. В этом году исполняется 85 лет с момента эвакуации.

Хореографический кружок Ксения Юрьевна вела с 1941 по 1944 всё время пребывания в Воткинске. Подростки приходили на занятия от станков. Аккомпанировал им известный в городе баянист Николай Васильевич Куткин. Концерты давали в музее, в госпитале, выезжали в пионерские лагеря, а летом во время уборочных работ — в поле.

Фото особенно ценно тем, что на нём есть дарственная надпись и имена всех запечатлённых людей. Девочка (вторая слева в нижнем ряду) подписала фото «С глубоким уважением к Вам Ксения Юрьевна. И. Капусткина».

«Внимательно прочтите имена, вглядитесь в лица. Возможно, вы узнаете своих родных, мам, бабушек, дедушек. В комментариях пишите, кого узнали, делитесь сохранившимися воспоминаниями, деталями истории этого фото и занятий у К. Ю. Давыдовой», — говорится в сообщении.

Узнать имена и поделиться воспоминаниями о них можно в соцсетях музея усадьбы по ссылке.

