Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинска Алексей Заметаев подписал распоряжение о запрете выхода на лёд городских водоёмов. Ограничение вводится с 7 апреля в связи с потеплением и потерей ледовым покровом прочности.

Как сообщил Заметаев на своей странице в VK, запрет действует в акватории Воткинского пруда и на других водных объектах, расположенных в границах города.

Ранее на Воткинском пруду едва не случилась трагедия. 29 марта очевидцы заметили мужчину с ребёнком, которые шли по тонкому весеннему льду в сторону центра водоёма. По словам свидетелей, взрослый был пьян.

Спасатели на аэролодке немедленно выдвинулись к месту. Пострадавших обнаружили далеко от берега — они сильно замёрзли и нуждались в эвакуации.