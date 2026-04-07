В Воткинске запретили выход на лёд городского пруда
10:23, 07 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Воткинск\n#Удмуртия\n#безопасность
Источник фото: ИА «Сусанин»
Ограничение вводится с 7 апреля.

Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинска Алексей Заметаев подписал распоряжение о запрете выхода на лёд городских водоёмов. Ограничение вводится с 7 апреля в связи с потеплением и потерей ледовым покровом прочности.

Как сообщил Заметаев на своей странице в VK, запрет действует в акватории Воткинского пруда и на других водных объектах, расположенных в границах города.

Ранее на Воткинском пруду едва не случилась трагедия. 29 марта очевидцы заметили мужчину с ребёнком, которые шли по тонкому весеннему льду в сторону центра водоёма. По словам свидетелей, взрослый был пьян.

Спасатели на аэролодке немедленно выдвинулись к месту. Пострадавших обнаружили далеко от берега — они сильно замёрзли и нуждались в эвакуации

