Четыре пасхальные экскурсии проведут в Благовещенском соборе Воткинска

17:52, 07 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Воткинск\n#Удмуртия\n#экскурсии\n#история\n#Благовещенский собор
Источник фото: администрация Воткинска
Посетителям расскажут об истории храма и покажут кирпичи старинной кладки.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске проведут пасхальные экскурсии в Благовещенском соборе (0+). Об этом сообщается в группе музея-усадьбы П. И. Чайковского.

Экскурсии запланированы 12 апреля на 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00. Их проведут в рамках культурного марафона «Весна с Чайковским» (0+).

Посетители узнают больше о соборе, где крестили Петра Ильича Чайковского, увидят старинные книги, монеты, вырезки из газет и кирпичи старинной кладки. О старейшем храме Воткинска расскажет замдиректора музея-усадьбы П. И. Чайковского Мария Носова.

Экскурсии бесплатные. Чтобы стать участником, нужно подойти к указанному времени в музейную комнату в Благовещенском соборе.

