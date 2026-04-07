Воткинск. Удмуртия. В Воткинске проведут пасхальные экскурсии в Благовещенском соборе (0+). Об этом сообщается в группе музея-усадьбы П. И. Чайковского.

Экскурсии запланированы 12 апреля на 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00. Их проведут в рамках культурного марафона «Весна с Чайковским» (0+).

Посетители узнают больше о соборе, где крестили Петра Ильича Чайковского, увидят старинные книги, монеты, вырезки из газет и кирпичи старинной кладки. О старейшем храме Воткинска расскажет замдиректора музея-усадьбы П. И. Чайковского Мария Носова.

Экскурсии бесплатные. Чтобы стать участником, нужно подойти к указанному времени в музейную комнату в Благовещенском соборе.

