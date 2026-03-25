Ижевск. Удмуртия. Добровольцам Удмуртии за два дня поступило шесть заявок на поиск подростков, которые ушли из дома. Об этом сообщает управление добровольческих поисково-спасательных отрядов Удмуртии.

22 марта из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Воткинска ушла девушка. Так как была информация, что подросток находится в Ижевске, её искали добровольцы ПСО «Воткинск» и ДПСО «Ижевск». Жители Ижевска проверяли разные адреса до 04:00 23 марта, но затем утром девушка сама вышла на связь.

Вечером 22 марта домой не вернулся юный житель деревни Кварса Воткинского района. 23 марта добровольцы и сотрудники полиции нашли его на территории деревни и вернули домой.

Вечером 23 марта добровольцам сообщили о пропавшем подростке, который ушёл из больницы в Воткинске. Поисковики смогли выйти с ним на связь, установить местонахождение и вернуть в учреждение.

Этим же вечером домой не вернулась девушка из деревни Гавриловка Воткинского района. Утром 24 марта поисковикам сообщили, что её нашли.

Также 22 и 23 марта добровольцы Ижевска искали двух подростков, самовольно ушедших из дома.