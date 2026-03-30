Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Воткинске спасатели пришли на помощь мужчине и ребёнку, застрявшим на льду городского пруда

17:13, 30 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске спасатели пришли на помощь мужчине и ребёнку, застрявшим на льду городского пруда
17:13, 30 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
58
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#тонкий лёд
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
58
0

По словам очевидцев, мужчина был пьян.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске бдительность прохожих и оперативность спасателей помогли предотвратить трагедию на весеннем льду.

Как сообщили в Поисково-спасательной службе Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии, 29 марта на пульт дежурного поступило сообщение, что по тонкому льду Воткинского пруда идут мужчина с ребёнком. Они направлялись к центру водоёма. По словам очевидцев, взрослый был пьян.

Спасатели на аэролодке выдвинулись на помощь. Пострадавших обнаружили вдали от берега. Они сильно замёрзли и нуждались в эвакуации.

Мужчину и ребёнка без происшествий доставили на берег и обогрели. Медицинская помощь, к счастью, не потребовалась.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:13, 30 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
58
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#тонкий лёд