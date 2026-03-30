Воткинск. Удмуртия. В Воткинске бдительность прохожих и оперативность спасателей помогли предотвратить трагедию на весеннем льду.

Как сообщили в Поисково-спасательной службе Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии, 29 марта на пульт дежурного поступило сообщение, что по тонкому льду Воткинского пруда идут мужчина с ребёнком. Они направлялись к центру водоёма. По словам очевидцев, взрослый был пьян.

Спасатели на аэролодке выдвинулись на помощь. Пострадавших обнаружили вдали от берега. Они сильно замёрзли и нуждались в эвакуации.

Мужчину и ребёнка без происшествий доставили на берег и обогрели. Медицинская помощь, к счастью, не потребовалась.