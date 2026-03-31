Воткинск. Удмуртия. В Воткинской районной больнице продолжается капитальный ремонт поликлиники на улице Спорта. Его ход проверил вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин.

«Капитальный ремонт в активной фазе. Ежедневно заняты до 70 рабочих. Задача — завершить второй этап до 30 июня», — написал он.

Напомним, ремонт стартовал в 2025 году. В здании 1970 года постройки заменят окна, двери, инженерные коммуникации, а также отремонтируют полы, стены и потолки.