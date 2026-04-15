Житель Воткинска до смерти забил знакомого во время пьяной ссоры

15:52, 15 апреля, 2026
Максим Александров
#Воткинск\n#пьяные\n#ссора\n#убийство
Источник фото: ИИ
Обвиняемый находится под стражей.

Воткинск. Удмуртия. Во время пьяной ссоры житель Воткинска набросился на своего знакомого с кулаками и случайно убил. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Днём 10 апреля двое мужчин выпивали в доме 31-летнего обвиняемого. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Хозяин жилья набросился на гостя с кулаками. Побои оказались смертельными: потерпевший скончался в ночь на 11 апреля.

Тело 48-летнего мужчины обнаружили в доме на улице 1905 года. Воткинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Фигурант вину признал. Суд отправил его под стражу.

