Воткинск. Удмуртия. В Воткинске снесли старинный жилой дом по адресу ул. Спорта, 41. Об этом «Сусанину» рассказал руководитель молодёжного волонтёрского движения «Под куполом небес» Пётр Иевлев.

Он сообщил, что вместе с коллегами отвозил экспонаты на выставку, которая состоится в Музее истории и культуры города Воткинска (0+). И по пути к церкви Преображения Господня, волонтёры увидели, как убираются разрушенные завалы старого здания.

«Нам разрешили забрать наличники, засовы, кованые гвозди, бронзовые защёлки», — рассказал Пётр Иевлев.

Проведённый сравнительный анализ показал, что руины когда-то были одним из домов с террасными окнами.

Напомним, ранее эту архитектурную «изюминку» города признали «Национальным достоянием России».